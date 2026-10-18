Millonarios le ganó 4-1 a Jaguares, pero será sancionado por Dimayor

Alegría en la cancha, problema en el escritorio. Descubre la razón por la que Millonarios será sancionado por la Dimayor tras golear 4-1 a Jaguares.

No todo fue alegría en las toldas azules. Millonarios aplicó la fórmula de la triple ‘G’, ganó, gustó y goleó por primera vez en la segunda era de Alberto Gamero, pero la victoria contra Jaguares de Córdoba llegó con la noticia que la Dimayor lo va a sancionar en la Liga Colombiana II-2026

Millonarios abrió el marcador con un gol de Andrey Estupiñán al minuto 34 del primer tiempo y solo necesitó de seis minutos más para ponerse 2-0 tras una anotación de Leonardo Castro. Hasta ahí todo era color de rosa, pero desde el minuto 43 del primer tiempo empezaron a llegar los motivos para que llegue una sanción.

El árbitro Luis Matorel y la fería de las tarjetas amarillas empezó en 3, 2, 1… Sergio Mosquera fue el primer jugador de Millonarios en ser amonestado. Luego llegó la tarjeta amarilla de David Mackalister Silva antes de gol de Jaguares y ahí no iban a parar los amonestados.

La sanción que Dimayor le pondrá a Millonarios tras el 4-1 a Jaguares

Sebastián Valencia fue amonestado vs. Jaguares. (Foto: Getty)

En la victoria 4-1 contra Jaguares de Córdoba, siete jugadores de Millonarios (Sergio Mosquera, Mackalister Silva, Andrey Estupiñán, Stiven Vega, Juan Guillermo Cuadrado, Sebastián Valencia y Leonai Souza) recibieron tarjeta amarilla. Esto quiere decir que el Comité Disciplinario de la Dimayor, según el Artículo 77-A del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, va a sancionar al equipo ‘Embajador’ con una multa de $1.750.905.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Luego de llegar a 25 puntos que lo acercan a la clasificación de los cuadrangulares, Millonarios volverá a jugar el martes 20 de octubre cuando enfrente a Once Caldas en el estadio ‘El Campín’ a partir de las 8:30 P.M.

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