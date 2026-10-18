La primera sanción a Juan Guillermo Cuadrado como jugador de Millonarios

Conoce los detalles de la sanción del Comité Disciplinario de la Dimayor a Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios FC.

Juan Guillermo Cuadrado volvió a ser elegido la figura de una victoria de Millonarios en el fútbol de Colombia, pero el festejo no pudo ser completo, ya que Dimayor lo va a sancionar después del triunfo contra Jaguares de Córdoba del 17 de octubre.

Millonarios llegó al partido por la fecha 15 de la Liga Colombiana II-2025 luego de cuatro encuentros consecutivos sin ganar, que incluyeron una histórica eliminación contra Barranquilla FC en los octavos de final de Copa Colombia. El resultado y el juego contra Jaguares fue bueno, pero llegaron acompañados de sanciones.

Con dos goles de Andrey Estupiñán, uno de Leonardo Castro y otro más de Daniel Ruiz, Millonarios le ganó 4-1 a Jaguares de Córdoba. Juan Guillermo Cuadrado no solo dio una asistencia y fue elegido figura del partido, también le dio un argumento al Comité Disciplinario de la Dimayor para que lo sancione.

La primera sanción a Cuadrado como jugador de Millonarios

Daniel Ruiz y Juan Guillermo Cuadrado. (Foto: X / MillosFCOifcial)

Faltaban tan solo 10 minutos para el final del tiempo reglamentario cuando el árbitro Luis Matorel le sacó tarjeta amarilla a Cuadrado por una falta. Esto quiere decir que el capitán de Millonarios recibirá como sanción una multa de 350.181 pesos colombianos.

El puntaje que le dieron a Juan Guillermo Cuadrado en la victoria de Millos contra Jaguares

A pesar de que fue elegido la figura de la victoria contra Jaguares de Córdoba, según la transmisión del partido, no le dieron la calificación más alta de Millonarios. Ese fue Daniel Ruiz con 9.4. Por su parte, Juan Guillermo Cuadrado recibió 7.1 puntos de calificación, según el portal experto ‘Sofa Score’.

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