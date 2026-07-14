Millonarios sorprende y ficha a dos campeones de Junior de Barranquilla

Millonarios es quizás uno de los clubes que más ha aprovechado el mercado de fichajes durante el Mundial. Los azules han sumado tres refuerzos y están cerca de meter tres más, dos de ellos campeones con Junior de Barranquilla.
Jhomier Guerrero y Jesús Rivas serán nuevos jugadores de Millonarios para el segundo semestre. Uno de ellos generando sorpresa en todos por su decisión de salir del bicampeón.
Guerrero tenía la oferta de renovación por parte de Junior sin embargo fue rechazada, así mismo señaló que si no lo vendían en este mercado, contemplaría irse libre.
A Jesús Rivas lo buscaron desde hace meses, unos días después del bicampeonato de parte de Junior. En lo económico, Jesús Rivas recibió una oferta mayor de parte de Junior, aunque también lo quería Atlético Nacional.
Francisco Chaverra, James Aguirre, Javier Burrai y Daniel Ruiz son los cuatro nombres que ya están confirmados para Millonarios por ahora. Fabián Bustos recibirá al menos siete refuerzos para el plantel.
Las salidas confirmadas de Millonarios
De acuerdo a la información de “La Página Embajadora” y también diferentes reportes de prensa, los jugadores que abandonan Millonarios son: Radamel Falcao, Alex Castro, Beckham David Castro, Jorge Hurtado, Guillermo De Amores, Diego Novoa y Juan Carlos Pereira.
El insólito nuevo nombre que podría dirigir a la Selección Colombia en lugar de Nestor Lorenzo
Jhomier Guerrero – Junior.
En resumen
- Millonarios FC sacudió el mercado de pases de la Liga BetPlay al confirmarse la sorpresiva llegada de dos futbolistas que se coronaron campeones con Junior de Barranquilla.
- Las dos nuevas incorporaciones se suman de inmediato al conjunto embajador para potenciar la plantilla de cara al segundo semestre del 2026.
- El anuncio generó un enorme revuelo en la afición de ambos clubes, ya que se trata de dos jugadores con experiencia comprobada y pasado exitoso en el cuadro tiburón.