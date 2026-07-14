Millonarios sorprende y ficha a dos campeones de Junior de Barranquilla

Millonarios aprovechó el mercado de fichajes para llevarse a dos jugadores que acaban de ser campeones con Junior de Barranquilla.

Millonarios es quizás uno de los clubes que más ha aprovechado el mercado de fichajes durante el Mundial. Los azules han sumado tres refuerzos y están cerca de meter tres más, dos de ellos campeones con Junior de Barranquilla.

Jhomier Guerrero y Jesús Rivas serán nuevos jugadores de Millonarios para el segundo semestre. Uno de ellos generando sorpresa en todos por su decisión de salir del bicampeón.

Guerrero tenía la oferta de renovación por parte de Junior sin embargo fue rechazada, así mismo señaló que si no lo vendían en este mercado, contemplaría irse libre.

A Jesús Rivas lo buscaron desde hace meses, unos días después del bicampeonato de parte de Junior. En lo económico, Jesús Rivas recibió una oferta mayor de parte de Junior, aunque también lo quería Atlético Nacional.

Francisco Chaverra, James Aguirre, Javier Burrai y Daniel Ruiz son los cuatro nombres que ya están confirmados para Millonarios por ahora. Fabián Bustos recibirá al menos siete refuerzos para el plantel.

Las salidas confirmadas de Millonarios

De acuerdo a la información de “La Página Embajadora” y también diferentes reportes de prensa, los jugadores que abandonan Millonarios son: Radamel Falcao, Alex Castro, Beckham David Castro, Jorge Hurtado, Guillermo De Amores, Diego Novoa y Juan Carlos Pereira.

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Jhomier Guerrero – Junior.

En resumen