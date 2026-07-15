Esto dice FIFA sobre la regla que rompió Argentina ante Inglaterra: Pueden anular el resultado del partido

Entérate de qué dice el reglamento de la FIFA sobre la regla que rompió la Selección Argentina ante Inglaterra y si pueden anular el partido de semifinal.

De un momento a otro en la celebración de la Selección Argentina tras ganarle a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 apareció una bandera que rompió una regla de la FIFA y el Código Disciplinario es muy claro al respecto. Hasta pueden anular el resultado del partido.

¡A los hechos! Luego de la épica victoria 2-1 con un gol en el segundo minuto de adición del segundo tiempo, los jugadores de Argentina empezaron a celebrar y varios jugadores tomaron una bandera que decía “las Malvinas son argentinas”.

La bandera que portaron jugadores como Giovani Lo Celso hacía alusión a “un conflicto armado que enfrentó a Argentina y al Reino Unido entre abril y junio de 1982 por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur“. Este tipo de banderas las prohíbe la FIFA. ¿Habrá castigo?

La regla que rompió Argentina después de ganarle a Inglaterra en semifinal

La bandera que usaron en la celebración de Argentina. (Foto: Getty Images)

El numeral ‘E’ del segundo apartado del artículo 17 del Código Disciplinario de la FIFA 2026 estipula que si uno o varios seguidores de una federación miembro o club adoptan la conducta del “empleo de gestos, palabras, objetos o cualquier otro medio para transmitir mensajes improcedentes en un evento deportivo, en particular, mensajes de naturaleza política, ideológica, religiosa u ofensiva”, como pasó en la celebración de Argentina tras ganarle a Inglaterra con la bandera relacionada a la ‘Guerra de las Malvinas’ puede ser sancionados. ¿Y de cuáles castigos estamos hablando?

Esto dice FIFA sobre la regla que rompió Argentina contra Inglaterra

Si el Comité Disciplinario de la FIFA considera que la bandera que usaron algunos jugadores argentinos luego de ganarle a Inglaterra en la semifinal del Mundial transmitió un mensaje de naturaleza política, ideológica u ofensiva, le puede imponer a la Selección Argentina los siguientes castigos, según estipula el artículo 6 del Código Disciplinario:

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advertencia.

apercibimiento.

multa u otra medida pecuniaria.

partido a puerta cerrada.

partido con un número limitado de espectadores.

partido en terreno neutral.

prohibición de jugar en un estadio determinado.

anulación del resultado de un partido.

deducción de puntos.

exclusión de competiciones en curso o futuras.

repetición del partido.

implementación de un plan de prevención.

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