La prensa de Inglaterra le puso insólito apodo a Argentina tras la eliminación en el Mundial 2026

La prensa de Inglaterra reacciona contra Argentina luego de la eliminación en semifinales del Mundial 2026.

La prensa de Inglaterra no demoró en reaccionar ante la eliminación a manos de Argentina por el Mundial 2026. Los medios que en la previa habían criticado y escrito con algo de soberbia, ahora lamentan la eliminación.

Los ingleses vieron polémicas decisiones arbitrales en su contra, en el gol de Lautaro aseguran que hubo falta previa de Messi contra Spence, así como un offside de Messi en el centro.

El Daily Mail apuntó a que Argentina cobraba faltas indiscriminadamente sin sanción alguna. Luego del 1-2, las críticas se enfocaron en el ya viral cartel de las Islas Malvinas.

El diario The Sun apuntó a Argentina con el apodo de “Arge-Arrogantes” mientras mostraban fotos de las pancartas que decía “Las Malvinas son argentinas”, criticando el mensaje político.

Portada del diario The Sun.

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The Telegraph también aseguró que hubo 31 errores a favor de Argentina

¿Cuándo juega Argentina vs. España por la final del Mundial 2026?

La final del Mundial se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Argentina y España definen al campeón del torneo desde las 14h00 (hora de Ecuador, Perú, Colombia).

En resumen

La prensa de Inglaterra reaccionó con amargura tras la eliminación en semifinales del Mundial 2026 y le otorgó un insólito y provocador apodo a la Selección de Argentina .

y le otorgó un a la . Los medios británicos criticaron con dureza el estilo de juego de la Albiceleste, enfocándose en las demoras, las constantes discusiones con el árbitro y las provocaciones en la parte final del encuentro.

Este nuevo calificativo añade todavía más tensión a la histórica y caliente rivalidad entre ambas naciones, encendiendo el debate en las redes sociales tras el partido en Norteamérica.