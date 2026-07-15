Fue entrenador de la Selección de México y ahora estaría muy cerca de llegar a la Selección de Ecuador.

Sigue la danza de nombres respecto al banquillo de la Selección de Ecuador y ahora apareció un nuevo candidato. El equipo nacional ve a dos estrategas españoles como Robert Moreno y Miguel Ángel Ramírez como fuertes opciones, pero ahora un nuevo DT argentino asoma.

Según la información que trasciende desde México, Diego Cocca, es un fuerte candidato para llegar a la Selección de Ecuador. La intención sería contar con el entrenador argentino para un nuevo ciclo en ‘La Tri’ de cara al Mundial de 2030 y la Copa América 2028.

Diego Cocca tiene una gran experiencia a nivel internacional en clubes, pero en selecciones no tiene el mejor de los recuerdos. Solo asumió un breve tiempo como DT principal de la Selección de México, pero no mantener los resultados y se fue rápido del cargo.

Cocca ahora mismo quedó libre tras su paso por Atlas, y eso es un requisito que busca la FEF, puesto que, la intención es buscar un entrenador que no tenga equipo. El argentino podría firmar y la FEF ahorrarse todo un proceso de negociación con los clubes.

Cocca es opción para Ecuador. (Foto: GettyImages)

Cocca también es un perfil de entrenador rígido que podría poner mano dura en la Selección de Ecuador y un esquema de juego intenso. Su carrera más se desarrolló en México, pero en Argentina pudo ser campeón dirigiendo a Racing y en tierras aztecas se consagró con Atlas.

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Los números de Cocca como DT de México

Cuando asumió como DT de México, post fracaso de Qatar 2022, el entrenador argentino solo dirigió un total de 7 partidos sumando 3 victorias, 3 empates y 1 sola derrota. No obstante, no convenció por su juego y se marchó rápido del equipo nacional.

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