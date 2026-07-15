Thomas Tuchel señala al culpable de la eliminación de Inglaterra contra Argentina en el Mundial

Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, habló de la eliminación contra Argentina en semifinales luego de que lo hayan señalado como culpable.

La eliminación de Inglaterra contra Argentina en el Mundial 2026 ya trae sus primeras reacciones. Thomas Tuchel es uno de los señalados por sus decisiones y el alemán declaró y evitó mencionarse como el culpable.

“No fue un problema de esquema. El partido simplemente cambió completamente, pero puedo entender las discusiones. Puedo hablarlo con un millón de entrenadores, pero yo hago los cambios y tomo las decisiones”, dijo esquivando la pregunta sobre si la culpa fue del cambio a línea de cinco. Para el alemán Argentina fue el culpable de la eliminación inglesa

“Jugamos de los mejores partidos, si no fue el mejor. No tenemos arrepentimientos”, dijo Tuchel, mientras tanto los hinchas de Inglaerra están furiosos con el entrenador alemán.

Inglaterra anotó el primer gol a falta de 15 minutos para el final, ante esto Tuchel optó por cerrar el partido metiendo dos centrales más, relegando cancha y pelota al dominio de Argentina.

¿Cuándo juega Argentina vs. España por la final del Mundial 2026?

La final del Mundial se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Argentina y España definen al campeón del torneo desde las 14h00 (hora de Ecuador, Perú, Colombia).

Thomas Tuchel – DT Inglaterra.

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