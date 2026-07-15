Thomas Tuchel señala al culpable de la eliminación de Inglaterra contra Argentina en el Mundial

La eliminación de Inglaterra contra Argentina en el Mundial 2026 ya trae sus primeras reacciones. Thomas Tuchel es uno de los señalados por sus decisiones y el alemán declaró y evitó mencionarse como el culpable.
“No fue un problema de esquema. El partido simplemente cambió completamente, pero puedo entender las discusiones. Puedo hablarlo con un millón de entrenadores, pero yo hago los cambios y tomo las decisiones”, dijo esquivando la pregunta sobre si la culpa fue del cambio a línea de cinco. Para el alemán Argentina fue el culpable de la eliminación inglesa
“Jugamos de los mejores partidos, si no fue el mejor. No tenemos arrepentimientos”, dijo Tuchel, mientras tanto los hinchas de Inglaerra están furiosos con el entrenador alemán.
Inglaterra anotó el primer gol a falta de 15 minutos para el final, ante esto Tuchel optó por cerrar el partido metiendo dos centrales más, relegando cancha y pelota al dominio de Argentina.
¿Cuándo juega Argentina vs. España por la final del Mundial 2026?
La final del Mundial se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Argentina y España definen al campeón del torneo desde las 14h00 (hora de Ecuador, Perú, Colombia).
Thomas Tuchel – DT Inglaterra.
En resumen
- El director técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel, rompió el silencio para referirse a la dolorosa eliminación de su selección a manos de la Selección de Argentina en las semifinales del Mundial 2026.
- Tras ser fuertemente señalado por la afición y la prensa debido a sus cuestionables decisiones tácticas, el entrenador alemán evitó asumir la culpa directa de la derrota, defendió los cambios y aseguró que “no tenemos arrepentimientos”.
- La polémica en el entorno inglés se desató luego de que Tuchel decidiera replegar a su equipo con una línea de cinco defensores tras conseguir la ventaja a solo 15 minutos del final, entregándole todo el dominio del partido a la escuadra sudamericana.