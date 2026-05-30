Sebastián Villa es ahora mismo uno de los jugadores más polémicos de todo el fútbol colombiano. Aunque estuvo muy cerca de jugar para la Selección Colombia, se quedó fuera. Ahora también el delantero es relacionado con Atlético Nacional y su respuesta fue contundente.
En el programa, El Camerino DK, a Sebastián Villa le consultaron sobre la posibilidad de jugar para Atlético Nacional y a diferencia de negarse o rechazar cualquier posibilidad, el delantero solo comentó que “eso lo deben hablar con su representante”.
Además, el ex jugador de Boca Juniors también afirmó: “Esperemos que dentro de poco, podamos estar allí…”. Por lo cual, en lo absoluto, Villa le cerró la puerta a Atlético y podría en cualquier momento darse su fichaje, aunque ahora mismo se ve casi imposible.
Villa pasa un gran momento en Argentina e Independiente Rivadavia no pondría fácil su venta. Además, el colombiano y su equipo jugarán en los 8vos de final de la Copa Libertadores, torneo donde vienen siendo la gran revelación, y apuestan por seguir avanzando.
Otro tema que a cualquier equipo colombiano complicaría en un eventual negocio con Sebastián Villa, es su elevado salario. El delantero colombiano tiene uno de los sueldos más importantes de su club, y ahora mismo es casi impagable en la realidad colombiana.
Los números de Sebastián Villa en esta temporada
En toda la temporada con Independiente Rivadavia, Sebastián Villa ha jugado un total de 20 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 3 goles y ha dado 8 asistencias. El extremo colombiano estuvo muy cerca de llegar al Mundial, pero sus polémicas lo alejaron de la cancha.
Encuesta¿Debe Atlético Nacional ir por el fichaje de Sebastián Villa?
¿Debe Atlético Nacional ir por el fichaje de Sebastián Villa?
YA VOTARON 0 PERSONAS
En síntesis:
- Sebastián Villa no descartó un posible fichaje por Atlético Nacional, afirmando que su futuro debe ser consultado con su representante.
- El delantero es figura en Independiente Rivadavia, equipo que clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.
- En la presente temporada, Villa registra 3 goles y 8 asistencias en 20 partidos disputados en el fútbol argentino.