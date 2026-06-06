Millonarios quiere un nuevo arquero para el segundo semestre de 2026 y está dispuesto a hacer un movimiento de mercado de efecto en el mercado colombiano. Puesto que, al equipo ‘Embajador’ se ha fijado en dos porteros de importante nivel.

Uno de los que más viene interesando es Tomás Marchiori. El arquero argentino es suplente de Álvaro Montero y la buena relación entre ambos clubes podría decantar una decisión en el mercado de fichajes. Se podría trabajar con un préstamo por el jugador.

Ahora el nuevo jugador que se suma a la carpeta de posibles refuerzos para Millonarios es Guillermo Viscarra de acuerdo a la información de Julián Capera. El club solo ha realizado sondeos, pero todavía no hay una oferta en firme para quedarse con el jugador.

Estos serían los dos candidatos para reforzar el arco de Millonarios. Ambos nombres entraron en carpeta y la oferta que pueda hacer el club será la que decida si hay o no un nuevo portero. Todo esto mientras se trabaja en la salida de Guillermo de Amores y Diego Novoa.

Viscarra es titular con la Selección de Bolivia. (Foto: GettyImages)

A diferencia de Marchiori, Guillermo Viscarra sí viene jugando y rindiendo en su club. El arquero tiene un contrato vigente con Alianza Lima. En cualquiera de los casos, Millonarios debe sentarse a negociar para quedarse con la contratación de uno de estos jugadores.

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El valor de mercado de Guillermo Viscarra

A diferencia de Marchiori, Viscarra le saldría un poco más “barato” a Millonarios. El portero boliviano ya tiene 33 años y su valor de mercado es de 350 mil dólares de acuerdo a Transfermarkt. Por lo cual, el boliviano podría ser el candidato más cercano.

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