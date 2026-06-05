Millonarios va por un finalista de la LigaBetPlay ¿Junior o Atlético Nacional?

Millonarios sigue buscando refuerzos para el segundo semestre y entre los opciones está un futbolista de uno de los finalistas.

Millonarios continúa con su preparación para el segundo semestre y sigue la lista de nombres que interesan como refuerzos. Este viernes trascendió que uno de los apuntados es un jugador de la final entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

Según el periodista Mariano Olsen, Jesús David Rivas es uno de los jugadores que quiere Fabián Bustos para el segundo semestre. El volante viene de jugar muchísimos partidos en Junior.

Para que el ‘Tiburón’ y Alfredo Arias acepten la salida de Rivas, Millonarios tendrá que poner una fuerte suma de dinero. El volante defensivo jugó 19 partidos de titular este semestre.

Rivas promedió el año pasado 28 partidos jugados y en este semestre ya lleva 26, antes estuvo siete años en Águilas Doradas, dónde hizo su debut como profesional.

Millonarios sufrirá casi con seguridad la salida del histórico Mackalister Silva y Rivas es uno de los apuntados a reemplazarlo. Alfredo Arias renovó y decidirá la salida o continuidad del jugador.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

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Jesús Rivas. Junior 2026

En resumen