Millonarios tendrá una nueva salida para la siguiente temporada, ahora de un jugador que tenía contrato hasta 2027.

Otra salida más en Millonarios para la plantilla de segundo semestre. El club sigue en su trabajo de liberar a varios futbolistas y ahora se confirma que quien se marcha es Nicolás Giraldo. El lateral tenía contrato hasta enero de 2027, pero decidió marcharse.

Nicolás Giraldo no ha jugado en este seme4stre con Millonarios y ahora el jugador opta por dejar el club. El futbolista colombiano, de acuerdo a Mariano Olsen, llegó a un acuerdo para firmar su rescisión y ya estaría analizando nuevas ofertas.

En el Fútbol colombiano no le faltarían ofertas al jugador. Giraldo es uno de los futbolistas que menos presencia viene teniendo en Millonarios, pero no dejaba de ser uno de los criticados. Ahora el jugador podrá iniciar de nuevo en otro equipo.

A la salida de Giraldo en Millonarios se tiene que sumar la de jugadores como: : Radamel Falcao, Alex Castro, Beckham David Castro, Jorge Hurtado, Guillermo De Amores, Diego Novoa y Juan Carlos Pereira, que tampoco continuarán en el club.

Nicolás Giraldo se iría de Millonarios. (Captura de pantalla).

En Millonarios van poco a poco armando su nueva plantilla para la siguiente mitad del 2026. El club necesita nuevos jugadores y también se analiza la continuidad de Fabián Bustos. El entrenador tiene un contrato en vigor, pero con los malos resultados todo puede pasar.

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Los números de Nicolás Giraldo en Millonarios

Desde su fichaje en 2025, Giraldo apenas jugó un total de 7 partidos con la camiseta de Millonarios. El jugador colombiano no se pudo asentar nunca en el primer equipo, ya sea por lesiones y también porque los entrenadores no contaban con él.

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