La última decisión que tomó Vélez con Álvaro Montero ¿cambia de club?

Álvaro Montero ha sido señalado en este último mes luego de dos errores seguidos, uno con la Selección Colombia y otro con Vélez Sarsfield, y en medio de esto el club argentino tomó una decisión. La situación del portero colombiano es importante con miras para el Mundial 2026.

En el partido entre Vélez y Deportivo Armenio por la Copa Argentina, el entrenador Guillermo Barros Schelotto decidió mandar como suplente al arquero colombiano, para darle la titularidad a Tomás Marchiori.

Marchiori justamente fue uno de los jugadores pedidos en redes luego del error de Montero que costó un gol en la derrota liguera. Para calma de los hinchas de Colombia, esto respondería a una decisión de darle rodaje a los alternantes contra un rival de menor calibre.

Se espera que el lunes contra Central Córdoba por la primera división regrese a la titularidad el ex Millonarios. Pese a sus dos errores sigue con la confianza de ambos entrenadores.

Sobre su futuro, Vélez haría uso de opción de compra y pagarían 1 millón de dólares adicionales para quedarse con el guardameta en un contrato extendido hasta el 2027.

Los títulos de la carrera de Álvaro Montero

Álvaro Montero ha ganado siete títulos a lo largo de su carrera: la Supercopa Argentina con San Lorenzo en 2015; el Torneo Apertura de Colombia con Deportes Tolima en 2018 y 2021; la Copa Colombia con Millonarios en 2022; el Torneo Apertura en 2023 y la Superliga de Colombia en 2024, también con Millonarios; y más recientemente la Supercopa Argentina con Vélez Sarsfield en 2025.

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Álvaro Montero es fijo en la Selección de Colombia.

En resumen