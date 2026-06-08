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No se vio en TV: el pedido de James Rodríguez al capitán de Jordania en la previa del amistoso

Un video expuesto en redes sociales mostró una singular conversación entre James Rodríguez y Ehsan Haddad, capitán de Jordania, minutos antes del duelo con Colombia.

James Rodríguez, volante de Colombia.
© Getty Images.James Rodríguez, volante de Colombia.

Colombia consiguió un triunfo muy importante en el último amistoso internacional antes del debut en el Mundial 2026. Probando distintas variantes en cuanto al juego y a los protagonistas, hubo una llamativa situación que se dio minutos antes del pitazo inicial que llamó poderosamente la atención. James Rodríguez es uno de los implicados y vaya que de manera muy positiva.

Fuente: Getty Images.

Fuente: Getty Images.

En un video expuesto a través de las redes sociales durante las últimas horas, el cual por cierto no pudo verse por medio de la distintas transmisiones de televisión que se dieron en el amistoso entre Colombia vs. Jordania, vemos claramente una conversación entre James Rodríguez y Ehsan Haddad, capitanes de cada una de sus selecciones, para acordar un escenario tranquilo.

¿Qué quiere decir esto? Teniendo en cuenta que tanto Colombia como Jordania se alistan para el inicio del Mundial 2026 y que no quieren perder jugadores por lesión, como se viene dando en otras selecciones participantes, el acuerdo entre James Rodríguez y Ehsan Haddad habría sido de no excederse durante el partido para no lamentar dolencias. Es lo que se puede entrever durante el video filtrado.

El mensaje de James Rodríguez tras el triunfo de Colombia ante Jordania

Luego de la victoria por 2-0 frente a Jordania en el Snapdragon Stadium de San Diego, con doblete de Jhon Arias por cierto, Colombia quedó totalmente preparada para alistarse de cara al debut en el Mundial 2026. Resaltando que una victoria siempre cae muy bien en el grupo para trabajar con el mejor ánimo posible de cara a los objetivos, James Rodríguez compartió un mensaje.

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Seguiremos mejorando para lo que viene. Todos juntos“; fue la publicación de James Rodríguez a través de sus diversas redes sociales y con lo cual demuestra que Colombia está totalmente enfocada en el Mundial 2026. Integrando el Grupo K de la competencia, claramente el rival esperado y a la vez el más complicado será Portugal que sigue siendo liderado por Cristiano Ronaldo.

El fixture de Colombia en el Mundial 2026

  • Uzbekistán vs. Colombia | 17 de junio | Estadio Azteca de México
  • Colombia vs. RD Congo | 23 de junio | Estadio Akron de Guadalajara
  • Colombia vs. Portugal | 27 de junio| Hard Rock Stadium de Miami

DATOS CLAVES

  • James Rodríguez y Ehsan Haddad conversaron antes del amistoso entre Colombia y Jordania.
  • 2-0 venció Colombia a Jordania con un doblete del futbolista Jhon Arias.
  • 17 de junio debutará Colombia frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca de México.
Renato Pérez
Renato Pérez
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