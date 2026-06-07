Millonarios sigue trabajando en los refuerzos y uno de los apuntados está en Junior, ya revelaron que ofertarán luego de las finales.

Millonarios no descansa en sus vacaciones y siguen sumando nombres como posibles refuerzos para el segundo semestre del año. Revelaron que jugador de Junior recibirá oferta azul luego de las finales.

Jhomier Guerrero ya fue contactado por Millonarios, el agente del jugador ya conoce del interés del equipo de Fabián Bustos. De igual forma señalan que la oferta solo la harán después de las finales.

Esta decisión es considerada como respetuosa para que el jugador se concentre en la final de vuelta de la Liga BetPlay vs. Atlético Nacional. A sus 25 años el lateral derecho podría tener su segunda experiencia en uno de los grandes.

Este año jugó 22 partidos en el primer semestre y dio una asistencia, antes estuvo en Patriotas Boyacá y Barranquilla. Es el segundo jugador de Junior que interesa a Millonarios.

Junior Rivas, volante defensivo, está en planes de Millonarios y también habrían ya contactado al entorno para fichar al jugador. Habrá que ver si ambos quieren salir del posible bicampeón colombiano.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

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Jhomier Guerrero – Junior de Barranquilla.

En resumen