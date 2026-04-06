“Muy agresivo…” Álvaro Arbeloa, DT de Real Madrid, le puso este apodo a Bayern Múnich y Luis Díaz

Este martes 7 de abril de 2026 se enfrentan por la Champions League, Real Madrid contra Bayern Múnich. El Clásico Europeo tendrá a Colombia muy atento, porque Luis Díaz, de enorme temporada, estará en cancha. El DT “Merengue” le dedicó varias palabras al Bayern previo a su partido.

En la rueda de prensa previo al encuentro, Arbeloa estuvo ante los medios. El entrenador confirmó lo que muchos venimos viendo y “apodó” al Bayern como un “equipo muy agresivo en defensa”. El equipo de Kompany es uno de los máximos candidatos a ganar el trofeo.

“Es un equipo muy muy bien trabajado, que le ves rápidamente sus señas de identidad y sus patrones de juego. Es un equipo muy agresivo en fase defensiva y que te lleva a situaciones que ves a todos los jugadores replegar de una manera tremenda”, comentó el entrenador.

Bayern Múnich viene haciendo una gran temporada en la Bundesliga y en Europa. El club fue segundo en la tabla de posiciones general y solo sumó una derrota, ante Arsenal, que acabó primero. La llave se cerrará en Alemania, por lo cual, hay buenas chances de clasificar.

Luis Díaz viene siendo titular y figura en Bayern Múnich. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, este partido en el Santiago Bernabeu también es la gran oportunidad de Luis Díaz de confirmar su candidatura al Balón de Oro. El extremo colombiano tendrá al frente a jugadores como Mbappé y Vini Jr que también buscan resaltar en el partido.

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¿A qué hora juegan Real Madrid vs Bayern Múnich por la Champions League?

El partido entre Real Madrid vs Bayern Múnich comenzará desde las 14H00 (CO) de este martes, 7 de abril de 2026. Los aficionados podrán ver el partido por la señal de ESPN y el plan Premium de Disney+.

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