¿Quién es el hombre que Shakira sacó a bailar en plena ceremonia inaugural del Mundial 2026?

Descubre quién es el hombre que Shakira sacó a bailar durante su espectacular show en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en México.

La hora cero llegó y comenzó el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Shakira hizo parte de la ceremonia inaugural y luego de su presentación rompió el protocolo y sacó a bailar a un hombre. ¿De quién se trata?

En el Mundial más grande de la historia porque van a jugar 48 selecciones, la ceremonia inaugural tenía que ser diferente. A Shakira se sumaron Burna Boy, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Ryan Castro, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná.

Con el antecedente que ya se había presentado en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014 con las canciones ‘Hips Don’t Lie’ ‘Waka Waka’ y ‘La La La’, respectivamente, Shakira se gozó de principió a fin la presentación en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Incluso, sacó a bailar a un hombre cuando su presentación ya se había acabado. ¡Ya se reveló su identidad!

¿Quién es el hombre que Shakira sacó a bailar en plena inauguración?

Shakira bailando en la ceremonia del Mundial 2026. (Foto: X / @sweetycary)

Jajajaja Shakira bailando Merengue con su hermano en el Azteca como si nada! La amoooo #shakira pic.twitter.com/WIRqVUDbve — ShakiraBarranquilla (España) (@sweetycary) June 11, 2026

Datos clave

Mundial 2026 comenzó oficialmente en Estados Unidos, México y Canadá.

comenzó oficialmente en Estados Unidos, México y Canadá. Shakira formó parte de la ceremonia inaugural del evento.

formó parte de la ceremonia inaugural del evento. El hermano de Shakira bailó con la cantante rompiendo el protocolo establecido.