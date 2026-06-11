Tras quedarse afuera del Mundial, Miguel Ángel Borja advirtió a Gustavo Petro: “Se viene algo grande”

La jornada del 11 de junio no solo estuvo marcada por el inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, también hubo noticias políticas que involucraron al jugador Miguel Ángel Borja. Tras quedarse afuera de la Copa del Mundo de la FIFA, advirtió al presidente Gustavo Petro.

¡Oh, oh! Luego de los 15 minutos que jugó en la final de la Copa América 2024, Borja no volvió a ser convocado por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia. El delantero, que ahora juega en el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, tampoco fue incluido en la lista de los 50 jugadores preseleccionados para el Mundial 2026.

Luego de quedarse afuera de la Copa del Mundo, Miguel Ángel Borja no solo asistió a la final de ida de la Liga Colombiana I-2026 para apoyar al Junior de Barranquilla, también dio de qué hablar con una advertencia al mismísimo Gustavo Petro de cara a la segunda vuelta de la elección presidencial Colombia 2026.

“Se viene algo grande”: La advertencia de Miguel Borja a Gustavo Petro

Miguel Ángel Borja y Gustavo Petro. (Foto: Getty Images)

Las redes sociales del medio ‘Revista Semana’ publicaron el video en el que Miguel Borja le dio su apoyo a Abelardo de la Espriella con una advertencia a Petro de lo que se viene si el candidato que apoya el presidente colombiano, Iván Cepeda, pierde en segunda vuelta. “Presidente, lo que se viene es grande. Estamos con un militar al lado. 100 por ciento, aquí estamos. El futuro está en manos de Dios y en sus manos… ¿Oyó?”, le dijo Miguel Ángel Borja a De la Espriella.

El futbolista colombiano Miguel Ángel Borja dio su apoyo a la candidatura para la presidencia de Abelardo de la Espriella. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/9miOi1OfwL — Revista Semana (@RevistaSemana) June 11, 2026

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El mensaje de Miguel Ángel Borja a Néstor Lorenzo por qudarse afuera del Mundial

“Creo que todo eso lo canalizo y sé que es un propósito de Dios, que Dios todo lo hace perfecto y obra para bien. Así que no estoy inconforme con las decisiones que ha tomado el entrenador (…) Solamente me voy a dedicar a apoyar porque soy hincha de la Selección, siento los colores de la selección y lo voy a hacer con mucho amor y con mucho cariño”, le dijo Borja a ESPN Colombia.

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