La victoria de México en el Mundial 2026 afectó a Colombia en el ranking de la FIFA

Colombia vio afectado su ranking FIFA después de que México venció a Sudáfrica en el estreno del Mundial 2026.

Este jueves 11 de junio de 2026 comenzó el Mundial 2026 y la Selección Colombia terminó con daños colaterales, tras la victoria de México ante Sudáfrica. El anfitrión se estrenó con un gran triunfo que también movió su ranking FIFA en plena Copa del Mundo.

Ahora la FIFA actualiza su ranking en tiempo real y según los partidos que vayan jugando las Selecciones. Por lo cual, México no solo ganó y obtuvo sus primeros 3 puntos, sino que también un nuevo lugar en el ranking de la FIFA superando a Colombia.

Con la victoria ante Sudáfrica, México sumó 13.50 puntos, lo cual le permitió llegar a 1700.98 y ahora ser la Selección número 13 del mundo. Con lo cual, Colombia descendió hasta el puesto 14 del ranking FIFA hasta que juegue su próximo partido.

La Selección Colombia tiene en este Mundial la gran ventana de volver al top 10 del ranking de la FIFA, lugar en el que estuvo durante varios años en la década anterior. Por lo cual, es clave sumar una victoria importante contra Uzbekistán en el debut mundialista.

México superó a Colombia en el ranking FIFA. (Captura de pantalla)

La Selección Colombia también tendrá que estar atenta a lo que hacen rivales como Senegal, Uruguay, Estados Unidos y otros que lo pueden ir superando o apretando en la clasificación. También dependerá del éxito que logre el equipo en este torneo.

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¿Cuándo debuta la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia debutará en la Copa del Mundo el próximo martes, 17 de junio de 2026. El partido de estreno para la ‘Sele’ comenzará desde las 21H00 (CO). Es clave para los objetivos del equipo nacional, el éxito en este primer partido ante el debutando.

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