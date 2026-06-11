Mensaje para Gustavo Petro: Nairo Quintana predice al próximo presidente de Colombia

¿Un dardo al Gobierno o un espaldarazo inesperado? Conoce la impactante predicción de Nairo Quintana sobre el futuro presidente de Colombia.

La segunda vuelta presidencial sigue tomando cada vez más temperatura. Ahora, el encargado de ponerle leña al fuego fue el histórico ciclista Nairo Quintana con su predicción sobre quién será el próximo presidente de Colombia. ¡Mensaje para Gustavo Petro!

El actual presidente colombiano no tuvo problemas en mostrar que votó por el candidato Iván Cepeda en la primera vuelta de la elección presidencial de Colombia 2026. Con su preferencia hecha pública, está más que claro que no le va a gustar la predicción que hizo Quintana.

No es un año cualquiera para Nairo Quintana. El ciclista, que supo ganar el Giro de Italia 2014, la Vuelta a España 2016 y ser segundo en el Tour de Francia 2013 y 2015, anunció que se retira al final de la temporada. Sin embargo, no se va a bajar de la cicla sin antes dejar claro por quién va a votar entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial de Colombia.

Mensaje para Petro: Quintana predice al próximo presidente de Colombia

Nairo Quintana y Gustavo Petro. (Foto: Getty Images)

“Mi presidente, ¿Cómo está? Nosotros por aquí en Europa, pero allá tenemos toda la gente trabajando mucho. Ahí estamos con Ernesto (Lucena) que nos reunió a todos y estamos muy felices que sigas adelante. ¡Firmes por la patria!”, le dijo Nairo Quintana al candidato Abelardo de la Espriella para llamarlo presidente sin haber ganado la segunda vuelta presidencial y así predecir quién será el próximo mandatario de Colombia.

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Los exjugadores de la Selección Colombia que van en contra de Gustavo Petro

No solo fue Nairo Quintana…. Varios exjugadores de la Selección Colombia como Macnelly Torres, Faustino ‘El Tino’ Asprilla, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, Harold Lozano y Víctor Danilo Pacheco, aparecieron en una publicidad apoyando al candidato Abelardo de la Espriella para demostrar que están en contra de la continuidad de las ideas del gobierno de Gustavo Petro.

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