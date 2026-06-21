Nadie lo vio llegar: Apareció el primer ‘refuerzo’ de Millonarios para la Liga Colombiana II-2026

¿Fichaje secreto o una sorpresiva jugada de la dirigencia? Conoce quién es el inesperado primer ‘refuerzo’ de Millonarios para la Liga II-2026.

Millonarios inició el martes 16 de junio la pretemporada para el segundo semestre de 2026 en el fútbol de Colombia, pasaron cinco días y apareció el primer ‘refuerzo’. No fue lo que esperaban todos los hinchas del equipo albiazul…

Con la premisa de seguir depurando un plantel que no pudo ni clasificar a los 16avos de final de la Copa Sudamericana ni a los Playoffs de la Liga Colombiana I-2026, Millonarios anunció la no continuidad de cuatro jugadores: Diego Novoa, Alex Castro, Nicolás Giraldo y Jorge Cabezas Hurtado.

Y ahí no pararon las novedades en Millonarios. A pesar de que el equipo no ha hecho el anuncio oficial, la cuenta del medio partidario ‘La Página’ Embajadora’ descubrió el primer ‘refuerzo’ que apareció en ‘Millos’. Lastimosamente para los hinchas azules, no llegará a aportar en la cancha.

Apareció el primer ‘refuerzo’ de Millonarios para la Liga Colombiana II-2026

Fabian Bustos es el entrenador de Millonarios. (Foto: Vizzor Image)

A partir de la Liga Colombiana II-2026, Millonarios contará con un refuerzo en su lista de patrocinadores. Se trata de una empresa tecnológica enfocada en ofrecer soluciones de movilidad eléctrica y sostenible cuyo nombre es ‘Mobulaa’. Ya apareció en la indumentaria de los jugadores como Rodrigo Ureña. ¡Foto!

Nuevo patrocinador de Millonarios. (Foto: X / @LPEmbajadora)

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Se confirmó el próximo partido de Millonarios

En Millonarios no solo se confirmó que habrá un refuerzo para las finanzas del equipo con la llegada de ‘Mobulaa’, también anunciaron que el próximo partido será un ecuentro amistoso ante Universitario de Perú el sábado 11 de junio en el estadio Monumental U Marathon.

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