La primera publicación de la Selección Colombia con James luego de que el candidato de Petro perdiera las elecciones

Mira la primera publicación de la Selección Colombia con James Rodríguez tras la derrota del candidato de Gustavo Petro en las elecciones 2026.

Para nadie es un secreto que entre Gustavo Petro y James Rodríguez hubo un rifirrafe político – deportivo que nadie vio venir. Ahora, con la derrota de Iván Cepeda, candidato del actual presidente, apareció una primera publicación de la Selección Colombia con el ’10’ justo después de los resultados en la segunda vuelta presidencial 2026. ¿Casualidad o causalidad?

¡A los antecedentes! James le respondió a Antonella Petro, la hija menor del presidente colombiano, por la polémica que no habría querido darle una foto. El capitán de la Selección Colombia dijo que la próxima vez le hablara más duro, pero Petro le contestó con un duro señalamiento.

“James me saludaste por protocolo y no me gusta el protocolo y sí conoces a mi hija de antes porque te la presente de pequeñita, siendo alcalde de Bogotá, lamento que lo hayas olvidado, porque te adoraba”, publicó Gustavo Petro en X y… ¿La polémica terminó?

La Selección Colombia y un primer post con James tras la derrota del candidato de Petro

James Rodriguez y Jáminton Campaz. (Foto: Getty Images)

Luego de que Iván Cepeda perdiera la segunda vuelta presidencial en Colombia con 12.708.712 votos y el 48.7 por ciento de la votación, Abelardo de la Esprilla ganó con 12.959.542 votos y 49.6 %, la Selección Colombia hizo una publicación en Instagram con James sonriendo. ¿Casualidad o causalidad? Mmm…

Post de la Selección Con James tras derrota de Cepeda. (Foto: Instagram / @fcfseleccioncol)

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¿Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez con la Selección Colombia?

Cuando los relojes del mundo marquen que son las 9:00 P.M. (hora colombiana) del martes 23 de junio, James Rodríguez saltará a la cancha del estadio Akron de Guadalajara para disputar con la Selección Colombia el partido contra República Democrática del Congo por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026.

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