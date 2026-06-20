El firme mensaje de Hernán Galíndez a Beccacece, después del fracaso de Ecuador en el Mundial 2026.

Hernán Galíndez fue de los primeros de Ecuador en salir a dar la cara después de uno de los resultados más vergonzosos de la historia de ‘La Tri’ en el Mundial. El equipo de Beccacece no le pudo ganar a un equipo que venía de perder 7 a 1 y por eso el portero salió a dar la cara.

El 1 de la Selección de Ecuador le mandó un contundente mensaje a Sebastián Beccacece y le mostró su apoyo: “El entrenador es el que nos trajo a jugar el Mundial, es el que agarró el equipo tras una Copa América dura. Falta un partido. Nosotros hacemos todo lo posible para defender a Beccacece en la cancha“, comentó el arquero.

Ecuador ahora quedó muy comprometido en el Mundial 2026 y ahora prácticamente depende del milagro de ganarle a Alemania en el siguiente partido. Si no logra un triunfo es casi imposible que logre avanzar con 1 punto o 2 como mejor tercero.

Beccacece es uno de los más cuestionados y el entrenador solo atinó a decir cuando el partido había terminado que había una vida más y que hay que tener la cabeza arriba.

Beccacece es el más criticado de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, Galíndez también acabó dándole esperanza a los aficionados y revelando que aún se puede pasar. “Creamos varias situaciones de gol; se intentó por todos los sectores, pero no se pudo concretar. Tenemos que ganarle a Alemania, no queda de otra. Imposible no es, pero sabemos que no será fácil”, afirmó el portero.

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La tabla de posiciones de los mejores terceros

Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026 de los mejores terceros, la última oportunidad de Ecuador para entrar al Mundial:

País Puntos Gol Diferencia 1) Escocia 3 0 2) Paraguay 3 -2 3) Japón 1 0 4) Bélgica 1 0 5) Portugal 1 0 6) España 1 0 7) Chequia 1 -1 8) Ecuador 1 -1 9) Bosnia y Herzegovina 1 -3

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En síntesis:

El arquero Hernán Galíndez respaldó públicamente al director técnico Sebastián Beccacece tras el empate mundialista.

respaldó públicamente al director técnico Sebastián Beccacece tras el empate mundialista. La Selección de Ecuador registra un punto tras igualar ante el combinado de Curazao.

registra un punto tras igualar ante el combinado de Curazao. El equipo ecuatoriano buscará clasificar a la siguiente ronda frente a Alemania el próximo partido.