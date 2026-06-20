Tras el empate de Ecuador contra Curazao: así quedó la tabla de posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026

Así quedó la tabla de posiciones de los mejores terceros con Ecuador muy complicado.

La Selección de Ecuador empató de manera horrible contra Curazao y se complicó en la tabla de posiciones de los mejores terceros en esta clasificación del Mundial 2026. ‘La Tri’ podrá buscar su pase a los 16avos del Mundial también por esta ventana.

Así quedó la tabla de posiciones de los mejores terceros:

Tras el empate de Ecuador, así está la tabla de posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026:

País Puntos Gol Diferencia 1) Escocia 3 0 2) Paraguay 3 -2 3) Japón 1 0 4) Bélgica 1 0 5) Portugal 1 0 6) España 1 0 7) Chequia 1 -1 8) Ecuador 1 -1 9) Bosnia y Herzegovina 1 -3

Esta tabla pone a la Selección de Ecuador muy complicado de llegar a los 16avos del Mundial por esta ventana, pero tendrá que estar muy atento en los siguientes partidos para ver cómo le va a otros rivales que aún lo pueden superar por puntos, solo clasifican 8. Teniendo en cuenta que ‘La Tri’ juega el último partido ante Alemania.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador en el Mundial 2026?

La Selección de Ecuador jugará contra Alemania en el final de la fecha 3 del Mundial 2026 el próximo jueves, 25 de junio de 2026. Este es el partido que definirá definitivamente el futuro del equipo de Sebastián Beccacece en el Mundial 2026.