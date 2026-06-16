Mackalister Silva dejará Millonarios y ya tendría nuevo club en Colombia

Mackalister Silva es una de las salidas de Millonarios para el segundo semestre pero hay otro equipo que lo quiere.

Una de las salidas más sonadas que tendrá Millonarios para la siguiente edición de la Liga BetPlay es David Mackalister Silva. El volante de 39 años se despedirá como referente pero está lejos de pensar en el retiro.

Medios colombianos se han hecho eco de la vinculación de David Mackalister Silva con el Real Cartagena. De esta forma, el experimentado jugador tendrá un último contrato antes del retiro.

La llegada de David Mackalister Silva al Cartagena no es nuevo, ya en el 2011 el jugador estuvo en la costa colombiana. Su nivel lo llevó al Deportes Tolima y luego a Millonarios en el 2015.

Mackalister Silva cumplió diez temporadas en Millonarios, ganando dos Superliga, dos torneos cortos y una Copa Colombia con el club de Bogotá. Será despedido como un referente.

Las salidas confirmadas de Millonarios

De acuerdo a la información de “La Página Embajadora” y también diferentes reportes de prensa, los jugadores que abandonan Millonarios son: Radamel Falcao, Alex Castro, Beckham David Castro, Jorge Hurtado, Guillermo De Amores, Diego Novoa y Juan Carlos Pereira.

Mackalister Silva – Millonarios.