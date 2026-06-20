Según The Athletic, el himno más lindo del Mundial 2026 se destaca por no hablar de guerras y centrar su letra sólo en la patria.

No solo el fútbol genera debate en el Mundial 2026. En las últimas horas, el prestigioso diario estadounidense The New York Times, a través de su sección deportiva The Athletic, publicó el ranking de los himnos nacionales de las 48 selecciones participantes de la Copa del Mundo, una clasificación que coronó a Brasil como el país con la entonación patria más destacada de la Copa del Mundo.

Según explica el autor del artículo, entre las 48 canciones nacionales existen “mediocres que se vuelven grandiosas” y “verdaderas obras musicales”. Asimismo apuntaron que “buscamos canciones conmovedoras y apasionadas con las que los jugadores y los aficionados se identifiquen (…) que, independientemente de tu nacionalidad, te den ganas de ponerte de pie y gritar ‘¡Sí, te amo Curazao!’”, señala la publicación.

Brasil es el himno más lindo del Mundial 2026, según The Athletic (Getty Images)

A la hora de elegir al ganador, The Athletic no tuvo dudas: puso a Brasil en lo más alto de la clasificación, otorgándole una nota de 9 sobre 10. “Sin duda de los más destacado es una gloriosa introducción orquestal de 28 segundos”, destaca el artículo sobre la pieza musical brasileña, que además recibe elogios por no hablar de guerras y concentrarse sólo en exaltar al propio país.

El medio también resalta algunos versos de la composición: “Brasil, un sueño intenso, un rayo vívido, de amor y de esperanza, la tierra desciende”, considerada como uno de los pasajes más representativos de la letra. Detrás de Brasil, el top cinco quedó integrado por Francia con “La Marsellesa”, Portugal, Escocia y Colombia. Sobre el himno cafetero, el análisis fue contundente al definirlo simplemente como “Magnífico”.

En el otro extremo de la clasificación aparecieron algunos de los himnos peor valorados. España ocupó el puesto 46 debido principalmente a la ausencia de letra y considerar que “habla solo de un señor anciano”, en referencia al rey Carlos III. Los dos últimos lugares fueron para Jordania e Inglaterra.

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En síntesis…