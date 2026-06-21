La Selección de Ecuador alista sus primeros cambios para la final contra Alemania, obligados a ganar tras el empate vs. Curazao.

La Selección de Ecuador se juega la última chance en el Mundial 2026 contra Alemania. La Tri necesita ganar y esperar otros resultados, y tras el empate contra Curazao se vienen los cambios.

Alan Franco dejará la línea de defensores centrales y regresaría al medio campo, así Jordy Alcívar no tendrá otra oportunidad y regresará al banquillo. En la defensa volvería Joel Ordóñez como tercer central.

Pervis Estupiñán desentonó y probablemente sea Piero Hincapié quién tome su lugar en la banda zurda. Pese a las críticas, Enner Valencia seguiría siendo el delantero titular.

El resto del equipo seguiría siendo el mismo, este partido podría ser la despedida de Sebastian Beccacece como entrenador de Ecuador. En caso de derrota, habría firmado el peor Mundial de Ecuador en su historia.

El once de Ecuador contra Alemania sería con: Galíndez; Ordóñez, Pacho, Hincapié; Franco, Caicedo, Vite, Yeboah, Estupiñán; Plata, Valencia.

El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana) y cierra contra Alemania el jueves 25 a las 15h00.

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