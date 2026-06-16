“Que buena noticia”: Un jugador no sigue en Millonarios y los hinchas celebran

¿Ciclo cumplido o un error de la directiva? Conoce los detalles de la salida que tiene celebrando a toda la hinchada de Millonarios hoy.

Mientras la acción no para en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, hay noticias en Millonarios. Uno de los periodistas que más confianza tiene de los hinchas del fútbol colombiano publicó el jugador que no sigue en el equipo albiazul. ¡Los aficionados celebraron!

Una de las grandes falencias de Millonarios en el primer semestre de 2026 fue no tener extremos que marcaran diferencia. Salvo los destellos individuales de Rodrigo Contreras, ningún otro delantero pasó el semestre con una buena calificación.

Ariel Michaloutsos, director deporitvo de Millonarios, sigue en la tarea de depurar un plantel que tiene más cantidad que calidad. Ahora, el turno fue para un extremo de 32 años que finalizaba contrato el 30 de junio. La decisión fue radical con un jugador que solo anotó un gol vestido de azul en la Liga Colombiana.

Un jugador no sigue en Millos y los hinchas celebran: “Que buena noticia”

Uno de estos dos jugadores no sigue en Millos. (Foto: Vizzor Image)

“Confirmado. Alex Castro no sigue en Millonarios. Su contrato finaliza el 30 de junio y no será renovado”, publicó el periodista Mariano Olsen, del canal Win Sports, y las reacciones de los hinchas de ‘Millos’ llegaron en 3, 2, 1…

Las reacciones de los hinchas de Millonarios ante la salida de Alex Castro

Al darse que cuenta que un extremo como Alex Castro, que registró un gol, una asistencia y 1.514 minutos en 25 partidos, no sigue en Millonarios, los hinchas reaccionaron en X diciendo “que buena noticia Mariano, pregunta cuando nos vas a dar esa grande noticia que Bustos sale de Millonarios”, “excelente noticia que siga la barrida de tanto genérico que hay en ese equipo”, “nunca debió llegar, su prime depronto se activaba si llegaba Yeison Guzmán. Pero no fue así”, y “de nada sirve limpiar si traen uno igual o más limitado“.

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