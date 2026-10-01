Néstor Lorenzo rompe el silencio y confiesa varios cambios en el once de Colombia para jugar vs Paraguay

Néstor Lorenzo confirma que hará este cambio en el once de la Selección Colombia.

Néstor Lorenzo no dudó y reveló que se vienen varios cambios en el once de la Selección para jugar contra Paraguay en el próximo amistoso de la fecha FIFA. El entrenador quiere ver a todos sus jugadores durante este gira y en rueda de prensa confirmó la noticia.

Lorenzo reveló que hará un cambio en el arco, por lo cual, Álvaro Montero ya no será titular en este partido. El arquero de Boca es el gran candidato a quedarse con el puesto de titular para el futuro, pero ahora Lorenzo quiere ver a otros nombres.

Entonces, con esto se abre la posibilidad de ver en este lugar a jugadores como Kevin Mier y Aldair Quintana. Ambos porteros fueron llamados en la última convocatoria y son dos arqueros que están en buen nivel incluso para pelear con Montero.

El más opcionado para tener el puesto sería Mier, quien incluso aparecía como una gran opción para enfrentar a México. No obstante, en ese amistoso, Lorenzo se la jugó por Montero que hizo un trabajo correcto, aunque finalmente recibió 1 gol.

Néstor Lorenzo haría varios cambios en el once de Colombia. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, hay otros jugadores que le vienen pidiendo pista a Lorenzo en el once de la Selección. Semana apunta que algunos de los jugadores que podrían sumar minutos como titulares en la Selección Colombia son jugadores como Jáminton Campaz, Kevin Castaño y Yaser Asprilla.

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¿Cuándo y a qué hora juega la Selección Colombia contra Paraguay?

El próximo partido de la Selección Colombia será contra Paraguay este viernes, 2 de octubre de 2026. El partido también comenzará desde las 19H00. Será un encuentro que promete intensidad entre las dos selecciones sudamericanas.

El once de la Selección Colombia

Así saldría la Selección Colombia a jugar contra Paraguay: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Samuel Velásquez; Kevin Castaño, Gustavo Puerta; Yaser Asprilla, Jhon Arias, Jáminton Campaz y Kevin Viveros.

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En síntesis:

Néstor Lorenzo hará cambios en la Selección Colombia para enfrentar a Paraguay .

hará cambios en la para enfrentar a . Álvaro Montero dejará la titularidad del arco para dar paso a Kevin Mier .

dejará la titularidad del arco para dar paso a . Selección Colombia jugará frente a Paraguay este viernes 2 de octubre de 2026.