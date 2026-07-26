Los entrenadores que descartó la Selección de Colombia para renovar a Néstor Lorenzo

La Selección de Colombia renovó a Néstor Lorenzo pero esto significó que descartó a otros nombres con los que mostraron interés.

La Selección de Colombia decidió en Néstor Lorenzo y su renovación seguir el proceso para las Eliminatorias al Mundial 2030, sin embargo esto significó por default el descarte de otros nombres que a los hinchas y prensa también les generaba ilusión.

En el mercado sudamericano, Marcelo Gallardo fue una de las opciones confirmadas para Colombia, sin embargo reportan que el tema salarial impidió la llegada del DT argentino.

Como alternativas de menor peso, Juan Carlos Osorio y los argentinos Hernán Crespo y Ricardo Gareca también se metieron entre los rumores, aunque ninguno confirmó contactos formales con la FCF.

El salto de calidad también lo quisieron con entrenadores europeos, el ex DT de Croacia Zlatko Dalic y el ex entrenador campeón del Crystal Palace, Oliver Glasner fueron opciones muy firmes por si Lorenzo no renovaba.

Néstor Lorenzo renovó por cuatro años más, hasta el 2029, con la renovación automática si clasifica a Colombia al Mundial 2030. Su salario aumentó de los 2.8 millones de dólares anuales anteriores.

Los detalles del nuevo contrato de Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo renovó con la Selección de Colombia durante cuatro años más, es decir por las Eliminatorias 2030, y en caso de clasificar al Mundial se renovará. Su salario será mayor a los 2.8 millones de dólares que cobra en la actualidad.

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Zlatko Dalic – Selección de Croacia.

En resumen