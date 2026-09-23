Néstor Lorenzo se ‘olvida’ de James Rodríguez y elige al nuevo capitán de la Selección Colombia

James Rodríguez no fue convocado para los amistosos de septiembre en la Seleccción de Colombia y Néstor Lorenzo eligió al nuevo capitán.

La Selección Colombia comienza una nueva etapa después del Mundial 2026 y de la salida de varios referentes. Con James Rodríguez fuera de la Tricolor, una de las principales dudas era quién asumiría la capitanía, y Néstor Lorenzo ya tomó una decisión de cara a los próximos amistosos.

El elegido es Dávinson Sánchez, uno de los futbolistas con mayor experiencia dentro del actual plantel colombiano. El defensor ya había utilizado la cinta en algunas ocasiones cuando James Rodríguez o Luis Díaz no estuvieron disponibles, por lo que ahora tendrá nuevamente esa responsabilidad.

Lorenzo confirmó que Sánchez será el capitán de Colombia y destacó especialmente su liderazgo dentro del grupo. “Ahí está Dávinson, que es un jugador que tiene una actitud de líder, que siempre lo ha manifestado y la cinta va a ser para él”, explicó el entrenador.

El defensor del Galatasaray también es uno de los hombres con mayor recorrido de la Tricolor. Dávinson Sánchez suma 84 partidos y cuatro goles con Colombia, además de haber participado en varios procesos mundialistas desde su debut con la selección absoluta.

Ahora, Sánchez tendrá la misión de liderar a una Selección Colombia que comienza su renovación generacional. La Tricolor enfrentará a México, Paraguay y Perú en esta fecha FIFA, mientras Lorenzo empieza a probar nuevas alternativas pensando en la Copa América 2028 y las próximas Eliminatorias.

Día y hora del partido amistoso Colombia vs. México por fecha FIFA

Si se busca en Google el partido amistoso entre Colombia y México del próximo sábado 26 de septiembre aparece con hora por confirmar. Sin embargo, la cuenta oficial en Instagram de ‘Deportes RCN’, publicó que el partido se jugará en el estadio M&T Bank, de Baltimore, a las 8:00 P.M. (hora colombiana)

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Davinson Sánchez – Selección de Colombia.

En resumen