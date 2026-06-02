La Selección Colombia podría perder a Néstor Lorenzo luego del Mundial 2026, un gigante de América quiere al DT argentino.

La Selección Colombia podría tener que empezar ya a buscar entrenador para luego del Mundial 2026. Reportan que Néstor Lorenzo tiene ya a un firme interesado, aunque dependerá si lo esperan.

Diario Olé de Argentina pone a Néstor Lorenzo como uno de los candidatos a ser nuevo entrenador de Boca Juniors. El Xeneize busca ahora sí un DT de renombre y experiencia tras su reciente eliminación de torneo local y Copa Libertadores.

Ya desde hace meses la prensa reveló que Lorenzo es del agrado de Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, lo único que le juega en contra es la urgencia que tiene el club de ya firmar a su nuevo entrenador.

Néstor Lorenzo también tendrá que realizar una gran Copa del Mundo si es que aspira a recibir una oferta de renovación por parte de la Federación Colombiana de Fútbol.

En tema de salario, Néstor Lorenzo percibe cerca de 2.7 millones de dólares al año en Colombia, según información extraoficial. En Boca podría percibir cifras similares.

Los números de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia

Néstor Lorenzo ha dirigido a la Selección Colombia en un total de 44 partidos, entre amistosos y oficiales. El estratega estará en su primer Mundial como entrenador, con un promedio de 27 victorias, 12 empates y 7 derrotas. Su contrato caduca oficialmente después del Mundial 2026.

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