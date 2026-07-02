El sorpresivo apodo que le puso Luis de la Fuente, DT de España, a la Selección Colombia en pleno Mundial

La Selección de Colombia recibió un sorpresivo elogio de parte de Luis de la Fuente, DT de España en pleno Mundial.

Un día antes del partido entre la Selección Colombia contra Ghana por los 16vos del Mundial le llegó un tremendo apodo a los colombianos. Luis de la Fuente, DT de España, habló de la selección de Néstor Lorenzo.

“Una de las derrotas que sufrimos fue contra Colombia, si no la había metido entre las candidatas hasta ahora, pues la meto, porque creo que tienen un nivel altísimo”, dijo el DT de España al ser preguntado sobre las selecciones que considera podrían ser campeones.

“Unos futbolistas fantásticos, muy fuertes físicamente y muy rápidos. Luego con una capacidad futbolística y una técnica muy alta, nada más hay que mirar la delantera que tienen, es una grandísima selección”, continuó sobre los motivos de su opinión.

Colombia ya ha enfrentado a los españoles bajo el mando de De la Fuente y fue victoria de los sudamericanos 1-0 con gol de Daniel Muñoz, una de las figuras en el presente torneo.

Colombia llega a los 16vos de final tras ganar su grupo con dos victorias (contra Congo y Uzbekistán) y un empate (contra Portugal), siendo una de las pocas que llegan invictas.

Colombia vs. España 2024. Foto: Getty

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