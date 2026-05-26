El posible nuevo club de Juanfer Quintero luego del Mundial con la Selección Colombia

Juanfer Quintero fue incluido en la lista de la Selección Colombia para el Mundial y ahora podría cambiar de equipo ¿vuelve?

Juan Fernando Quintero cerró un primer semestre agridulce, el volante colombiano perdió la final del campeonato argentino con River Plate pero fue incluido en la lista de Néstor Lorenzo de cara al Mundial 2026. Lo llamativo es que luego de la Copa, probablemente veamos al volante en otro equipo.

El propio representante del jugador confirmó que Juanfer Quintero tiene ofertas de la MLS de Estados Unidos para después del Mundial. Al colombiano le queda todavía un año más de contrato con el gigante de Argentina.

Así mismo, cadenas como ESPN dan a conocer que hay cierto malestar del jugador con ‘Chacho’ Coudet, su entrenador en River. A Quintero no le habría gustado los minutos que le dio para la final del campeonato contra Belgrano.

En la Liga BetPlay también hubo rumores de interesados en Quintero, con Atlético Nacional, Millonarios y el DIM como posibles destinos para el ex América de Cali.

Juanfer Quintero estaría cobrando cerca de 2 millones de dólares al año en Argentina, esta cifra podría ser asumida con dificultad para los equipos colombianos, en la MLS cobraría al menos 3 millones de dólares al año en casi todos los equipos.

Juanfer Quintero y sus estadísticas en River Plate 2026

Juanfer Quintero lleva 4 goles y 4 asistencias en 19 partidos jugados en este primer semestre con River Plate. En la Selección Colombia este año lleva dos partidos.

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Juanfer Quintero – Selección Colombia. Foto: Getty

En resumen