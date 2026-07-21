“Desde el 30 de julio no hay técnico”: La noticia sobre el futuro de Lorenzo en la Selección Colombia

Para algunos debe seguir, para otros es momento de dar un salto de calidad. El futuro de Néstor Lorenzo como entrenador de la Seleción Colombia tiene una novedad importante luego de que el periodista Alejandro Pino, de ‘Publimetro’, revelara una bomba informativa.

“Resulta y acontece que estas declaraciones de que Lorenzo va a continuar, con todo mi respeto, pero pues son de periodistas muy amigos de los dirigentes, sobre todo muy cercanos a Ramón Jesurún. Eso no puede ser y no está confirmado. Y no está confirmado porque Ramón Jesurún todavía no se ha posesionado como presidente de la federación. Y aunque lo dieron por hecho, y aunque él cometió un error de garoso, porque eso es de garoso, al inscribir el comité ejecutivo antes del Ministerio del Deporte y eso no lo podía hacer porque el comité ejecutivo solamente se puede inscribir cuando acaba el periodo del otro comité ejecutivo”, empezó diciendo Pino en el programa de YouTube ‘La Titular’.

Con este error sobre la mesa por parte de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Alejandro Pino le puso más leña al fuego, y también reveló los líos judiciales que podrían impedir la posesión de Ramón Jesurún y, por ende, la continuidad de Néstor Lorenzo como entrenador de la Selección Colombia después del Mundial 2026.

Néstor Lorenzo se podría irse de la Selección Colombia por este motivo

Néstor Lorenzo y el árbitro Iván Bartón. (Foto: Getty Images)

“Ya se hicieron diferentes solicitudes a la Procuraduría, quejas directas, documentos y peticiones de investigación a los funcionarios del Ministerio del Deporte que permitieron que se inscribiera en el mismo periodo dos comités ejecutivos. ¿Por qué? Porque ya les dije que hay un bloque de dirigentes, encabezado por Álvaro González Alzate, que no lo dice público, pero que por debajo de cuerda está tejiendo absolutamente todo para que Jesurún no se posesione porque Jesurún estaría violando la ley. Sería su quinto periodo en un comité ejecutivo de la federación, lo que es ya salvaje, pero aparte de eso sería su cuarto periodo como presidente, y eso no lo permite la ley”, reveló Pino.

La noticia sobre el futuro de Lorenzo en Colombia: “Desde el 30 de julio no hay técnico”

A la espera de saber si Ramón Jesurún se posesiona o no para un nuevo periodo presidencial en la FCF, Alejandro Pino fue claro sobre lo que puede pasar con la dirección técnica de la Selección Colombia: “Hasta el 28 de agosto no sabemos quién va a ser el nuevo técnico de la Selección Colombia porque a Lorenzo no lo pueden renovar en estos momentos porque se les va a acabar el periodo, y el resto del comité ejecutivo no lo va a permitir. A Lorenzo lo podrían renovar después del 28 de agosto, pero es que el contrato de Lorenzo se acaba el 31 de julio. Eso nos deja un limbo en el que Lorenzo podría conseguir trabajo. En estos momentos están buscando que Lorenzo acepte un otro sí para dirigir los partidos de septiembre porque la Selección Colombia tiene amistosos en septiembre y acá no importa el proceso, acá no importa el trabajo, acá lo que importa es facturar. Asuman que desde el 30 de julio no hay técnico, a menos de que se logre otro sí y el otro sí sería hasta los dos partidos de septiembre“.

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