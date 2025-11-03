Neyser Villarreal podría no irse al Cruzeiro y jugaría en sorpresivo equipo

La novela de Neyser Villarreal no acaba y podría sumar un nuevo capítulo sobre su futuro para el 2026. Medios internacionales reportan que el ya ex Millonarios podría finalmente no ir al Cruzeiro.

El gigante de Brasil lo fichó en condición de agente libre y firmaron un contrato a manera de preacuerdo, sin embargo AS Colombia reporta que ante el interés de clubes de Europa, Cruzeiro podría vender a Villarreal.

Tras su destacada participación en el Mundial sub-20 en el que fueron semifinalistas del torneo, FC Barcelona y Liverpool mostraron interés por el futbolista.

Su salida le dejaría 3 millones de euros a Cruzeiro, esto con información sobre la oferta inicial del club culé por el jugador. De esta cifra, solo le quedaría el porcentaje de formación a Millonarios.

Cruzeiro esperará hasta que el jugador viaje a Brasil y se integre a los trabajos con sus nuevos compañeros para evaluar una decisión. El jugador fue pedido por la directiva pero las ofertas europeas cambiarían todo.

Mientras tanto, sigue sin presentarse a los entrenamientos de Millonarios pese a que tiene contrato vigente hasta la primera semana de noviembre. Se habla incluso de una sanción FIFA al jugador.

Neyser Villarreal – Colombia, Mundial sub 20.

¿Cuál es el valor de mercado de Neyser Villarreal?

Actualmente, Neyser Villarreal tiene un valor de mercado de 1.8 millones. El delantero colombiano buscará en Brasil dar el siguiente paso de su carrera para “explotar” toda su calidad y finalmente pueda dar el salto a Europa a un gran equipo.

