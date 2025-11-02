Es tendencia:
Gustavo Costas pidió a un colombiano para ser “campeón de Libertadores” con Racing

Gustavo Costas, DT de Racing de Argentina, pidió a un colombiano en el exterior para ser campeón de Libertadores.

Por Gustavo Dávila

Racing de Argentina estuvo a nada de meterse en la gran final de la Copa Libertadores y ahora revelan que Gustavo Costas había pedido a un colombiano para su proyecto. El DT estaba convencido que con nuestro compatriota “ganaban la Copa Libertadores”.

El periodista Juan Gorrochategui señala que Gustavo Costas pidió a la directiva de Racing el fichaje de Sebastián Villa. La idea del entrenador era juntar al extremo colombiano junto a Maxi Salas y a ‘Maravilla’ Martínez, que finalmente no se concretó.

Habrá que ver si Racing y Gustavo Costas van de nuevo por el colombiano para el siguiente año. Hoy Villa fue comprado y destaca en Independiente Rivadavia de Argentina.

El extremo ex Boca Juniors y Deportes Tolima jugará la gran final de la Copa Argentina tras eliminar a River Plate. A nivel selección, Villa no juega con la mayor desde el 2019.

En Independiente Rivadavia acumula 57 partidos con 10 goles y 14 asistencias y aunque ha tenido sondeos de otros equipos esperará hasta diciembre para decidir su futuro.

Sebastián Villa – Independiente Rivadavia

Sebastián Villa – Independiente Rivadavia

Los títulos de Sebastián Villa en Argentina

Sebastián Villa acumula dos Copa Argentina, dos Supercopa Argentina, dos Copa de la Liga y un torneo primera división con Boca Juniors. En Colombia ganó dos campeonatos.

