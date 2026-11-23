¿Justo ahora? Millonarios inició con un buen partido los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2026 y sacó un empate 0-0 en condición de visitante contra el Deportivo Cali. Mereció más. Lo malo del encuentro es que David Mackalister Silva y Juan Guillermo Cuadrado salieron lesionados. ¡Ya se confirmó la gravedad!

“Millonarios FC informa sobre la actualidad médica de sus jugadores y los avances en sus respectivos procesos de recuperación. El jugador Juan Guillermo Cuadrado presenta una sobrecarga de los isquiotibiales de su pierna izquierda. Una vez finalizado el partido frente a Deportivo Cali, inició su proceso de manejo médico y recuperación. Su incapacidad se determinará según evolución. Por su parte, David Mackalister Silva sufrió un esguince del ligamento colateral medial de su rodilla derecha durante el partido de este fin de semana y ya se encuentra realizando trabajos de recuperación. Su incapacidad también estará sujeta a evolución”, publicó el equipo ‘Embajador’.

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