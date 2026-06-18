A día de HOY: Este sería el rival de Colombia en 16vos del Mundial

La Selección Colombia debutó con victoria en el Mundial 2026 y ahora empiezan a sacar los cálculos de los posibles rivales.

Se acabó la primera jornada del Mundial 2026 para todos los grupos y con la Selección Colombia ganando contra Uzbekistán en el debut, y los hinchas y simulaciones ya empiezan a sacar cálculos de sus posibles rivales en 16vos de final. A día de hoy Colombia enfrentaría a uno de los mejores terceros.

Según una simulación hecha por el medio ESPN, la Selección Colombia enfrentaría a Ecuador en 16vos de final. La ‘Tri’ está actualmente como la última clasificada como mejor tercero.

Esto refleja que el gol diferencia podría ser clave para clasificar, ya que Ecuador perdió en su debut contra Costa de Marfil pero por la mínima. Claro que habrá que esperar por lo menos la fecha 2 para conocer los cruces.

En la simulación hecha por ESPN Portugal enfrentaría a Inglaterra en uno de los cruces de potencia, Brasil iría contra México, Francia contra Costa de Marfil y Alemania con República Checa.

Este jueves arranca la segunda fecha con México enfrentando a Corea y a República Checa jugando contra Sudáfrica. Colombia juega contra RD Congo por fecha 2.

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Fixture Colombia en el Mundial de 2026