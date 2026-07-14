Duván Vergara volvería a Colombia con uno de los grandes del país

El extremo Duván Vergara sería nuevo refuerzo de uno de los grandes de Colombia, el jugador no tiene minutos en Racing y pagarían una fortuna.

Duván Vergara podría ahora sí ver su regreso a la Liga BetPlay para el segundo semestre del año. El extremo recibirá una nueva oferta para dejar Racing de Argentina.

Según medios locales, Atlético Nacional negociará por Duván Vergara por pedido de Lucas González. El nuevo entrenador del equipo quiere a un extremo de peso y Vergara es el elegido.

Ya con esto es el quinto grande de Colombia que va por Vergara, tras rumores del América de Cali, el DIM, Junior y Millonarios. Su falta de minutos en Racing invita a pensar que en Argentina lo dejarían ir.

Racing pagó 3 millones de dólares por Duvan Vergara en el 2024, por lo que una venta rondaría los 2 millones de dólares, cifra que no sería tanto problema para el ‘Verdolaga’.

Los títulos de Duván Vergara en su carrera

Duván Vergara fue bicampeón del fútbol colombiano en el 2019 y 2020 con el América, además en Monterrey fue campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF, su único título a nivel continental.

Duván Vergara – América de Cali.