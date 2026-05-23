Revelan el gran deseo que tiene Néstor Lorenzo con Sebastián Villa, pese a pedido de la FCF para el Mundial 2026.

Hay una gran duda en la Federación Colombiana de Fútbol con la posible convocatoria de Sebastián Villa para el Mundial 2026. El jugador colombiano forma parte de la prelista de los 55 jugadores para la Copa del Mundo y desde Argentina revelaban que ya se iba a integrar a la Selección Colombia.

Pocas horas después trascendió la versión de que la Federación Colombiana de Fútbol le bajo a Lorenzo la postura de que Villa no debe ir al Mundial 2026. No obstante, ahora confirman cuál es el deseo que tiene el DT con la figura colombiana.

En Ditu, Javier Castell comentó que el deseo de Néstor Lorenzo sería contar con Sebastián Villa. De ahí que, el DT ya en varias ocasiones ha hablado con él, lo ha tenido en el radar, y ahora también lo puso en la prelista de los 55 jugadores para el Mundial 2026, cuando podía no hacerlo.

Desde Argentina, Germán García Grova había revelado que Independiente Rivadavia liberó a Villa por solicitud de Néstor Lorenzo. Además, también trascendió la versión que se preguntó por los papeles de Villa para un viaje a Estados Unidos para el Mundial 2026.

"Hay un deseo de convocarlo" Villa se unirá a la Selección en Bogotá



Javier Castell cree que Néstor Lorenzo no está pensando en el trasfondo mediático que tiene el hecho de convocar a Sebastián Villa y llevarlo al Mundial.



Sentimos la pasión del hincha porque en… pic.twitter.com/wCLJ2xA3a0 — ditu (@Ditu_Tv) May 22, 2026

Las próximas horas serían claves entre la Federación Colombiana y Néstor Lorenzo para decidir el futuro de Sebastián Villa y si este debe volver o no a la Selección Colombia. Si el jugador llega y se une a los entrenamientos, aún su lugar en la Copa del Mundo no está seguro.

Publicidad

Las estadísticas de Sebastián Villa en esta temporada

En este semestre, Villa ha jugado un total de 19 partidos entre todas las competencias. Marcó 2 goles y dio 8 asistencias. Números muy buenos para un delantero que quedó relegado del equipo nacional por su gran polémica fuera de las canchas.

Encuesta¿Para ti, Villa debe ir al Mundial? ¿Para ti, Villa debe ir al Mundial? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: