¿Todos titulares? Los primeros 8 jugadores que entrenan con la Selección Colombia para el Mundial 2026

Revelados los 8 jugadores que ya entrenan con la Selección de Colombia para el Mundial 2026.

De a poco se van conociendo los nombres de la Selección Colombia que se alistan para llegar al Mundial 2026 y que ya entrenan con Néstor Lorenzo en el país. Aunque se reveló una prelista de 55 nombres, no todos van a estar en Colombia.

Los 8 primeros nombres que ya entrenan con vistas a llegar al Mundial 2026 son: James Rodríguez, Davinson Sánchez, Gustavo Puerta, Camilo Vargas, Álvaro Montero, Juan Camilo Portilla, Deiver Machado y Richard Ríos. En las próximas horas se irán sumando más jugadores.

Por otro lado, ya se sabe que hay varios futbolistas “descartados” en la Selección Colombia y hay otros nombres “sorpresa” que se meterían en la lista de 2026 como Juan Camilo Portilla. La lista oficial se conocería en las próximas semanas previo a los amistosos de Colombia.

Aunque hay un largo listado, es claro que Lorenzo no va a trabajar con 55 nombres en los entrenamientos. Por lo cual, aunque algunos futbolistas como Jhon Durán viajaron a Colombia, si no han recibido contacto de la Federación no entrenarán y tampoco harán base para el Mundial 2026.

James Rodríguez ya entrena y hace base con la Selección Colombia. (GettyImages)

Ya con estos 8 jugadores que entrenan a Néstor Lorenzo le surgen varias dudas de cuáles jugadores pueden ser titulares. Uno de los puestos que más se cuestiona el DT es el arco. Ahora debe elegir entre Álvaro Montero y Camilo Vargas para el Mundial.

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¿Cuándo sale la lista final de Néstor Lorenzo?

El DT de la Selección Colombia revelaría su lista final hasta el 30 de mayo. La idea es ya contar con los 26 jugadores que irán al Mundial 2026 para los amistosos que disputará el equipo nacional. De ahí que, se espera que al país lleguen entre 30 y 35 jugadores.

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