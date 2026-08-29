Presidente del Olympiakos explota contra Gustavo Puerta: “Pagamos 16 millones, pero…”

El volante colombiano rechazó irse a jugar a Grecia y eso provocó el enojo de hasta el presidente del club.

Gustavo Puerta es la gran noticia en el mercado de fichajes, después de que el volante colombiano rechazara irse a jugador con el Olympiakos. El club griego no lo fichará, pese a que quiso pagar su cláusula de rescisión. ¿El motivo? El colombiano no quiso fichar.

Fue el mismo Gustavo Puerta el que detuvo la operación, rechazó que el Olympiakos pague su cláusula. El futbolista tiene más ganas de unirse al Benfica y jugar en Portugal que de mudarse a Grecia, parece que antes de eso prefiere seguir en España.

Ante esto, el presidente del Olympiakos reaccionó y se mostró molesto porque el colombiano no quiso firmar con ellos y está más interesado en irse a jugar en Portugal. El Benfica es uno de los más interesados, pero no ha puesto el dinero que piden en España.

Evangelos Marinakis, presidente del grupo que controla al Olympiakos, se refirió al porqué Puerta no llegará: “Pagamos 16 millones de euros por Puerta y el no acepto, quiere ir a Benfica”, comentó el directivo sobre porque el jugador colombiano no irá.

Gustavo Puerta ha comenzado como titular en el Racing. (Foto: GettyImages)

Esta temporada ha comenzado muy bien para un Puerta que la viene “rompiendo” en el Racing de Santander. El club español no lo quiere perder, pero sabe que la voluntad del jugador es marcharse y por eso quiere que paguen su cláusula.

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El valor de mercado de Gustavo Puerta

Ahora mismo el valor de mercado de Gustavo Puerta es de 18 millones de euros. El volante colombiano hizo un gran Mundial con la Selección Colombia, donde se ganó el puesto como titular. Eso sirvió para que el jugador ahora se meta en planes de grandes clubes.

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