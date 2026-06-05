Revelan amenazas contra la familia de James Rodríguez tras “desaire” a hija de Gustavo Petro

Según dio a conocer César Augusto Londoño, la familia del '10' de Colombia habría sido amenazada tras un video, que a su juicio, está descontextualizado.

La controversia por el polémico “desaire” de James Rodríguez hacia la hija del Presidente Gustavo Petro, sigue escalando. Luego de la viralización del video donde el ‘10’ de la Selección Colombia aparentemente ignoró a Antonella Petro durante la ceremonia de entrega del pabellón nacional previa al Mundial 2026, surgieron denuncias sobre presuntas amenazas dirigidas al futbolista y su familia.

Quien dio a conocer la situación fue el reconocido periodista colombiano César Augusto Londoño. A través de su cuenta de X, aseguró que la familia del exjugador de Real Madrid y Bayern Munich ha recibido amenazas a raíz de un video que, según él, fue interpretado fuera de contexto.

El momento del presunto desaire que ha desatado una polémica en toda Colombia (Captura)

“Increíble lo que pasa en Colombia. Amenazaron a James Rodríguez y a su familia por el video descontextualizado. James sí le dio la mano a Antonella, la hija del presidente Petro, no la escuchó”, escribió el periodista.

Londoño también cuestionó la magnitud que alcanzó la polémica y condenó los ataques contra el futbolista. “Que la camiseta, que la mala cara de los jugadores, que la mano. A Antonella le encanta el fútbol, ha asistido a entrenamientos de Colombia, ha compartido con el cuerpo técnico, la selección la ha recibido como se merece. ¿Pero amenazas? No hay derecho”, agregó.

Increíble lo que pasa en Colombia.

Amenazaron a James Rodriguez y a su familia por el video descontextualizado. James si le dio la mano a Antonella, la hija del Presidente Petro, no la escuchó.

No se puede politizar la selección.

😳!que la camiseta, que la mala cara de los… — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) June 5, 2026

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La situación se produce apenas horas después de que la Federación Colombiana de Fútbol emitiera un comunicado rechazando “cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación dirigida contra los jugadores” de la selección nacional, en medio de la ola de críticas que generó el supuesto desplante a la hija del mandatario.

Mientras tanto, la delegación cafetera ya se encuentra en Estados Unidos enfocada en su preparación para el Mundial 2026. Este domingo, el equipo de Néstor Lorenzo enfrentará un último amistoso preparatorio ante Jordania en San Diego.

En síntesis…

Denuncian amenazas: James Rodríguez y su familia recibieron amenazas tras el video viral con la hija del presidente Petro.

James Rodríguez y su familia recibieron amenazas tras el video viral con la hija del presidente Petro. Malentendido aclarado: El periodista César Londoño aseguró que el video está descontextualizado y que el jugador sí la saludó.

El periodista César Londoño aseguró que el video está descontextualizado y que el jugador sí la saludó. Comunicado de FCF: La Federación Colombiana de Fútbol rechazó tajantemente cualquier tipo de agresión o asedio contra sus futbolistas.