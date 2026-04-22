Falcao le respondió a Hugo Rodallega por hablar de su nueva lesión en la Liga Colombiana

Radamel Falcao García estará por fuera de la canchas una vez más. El delantero de Millonarios se volvió a lesionar en el fútbol de Colombia, Hugo Rodallega habló sobre lo que le sucedió y ‘El Tigre’ no dudó en responderle.

¡Todo tiene una explicación lógica! Millonarios perdía ante América de Cali 1-0 por la fecha 17 de la Liga Colombiana I-2026 cuando Falcao se elevó y conectó un cabezazo en área rival. El atacante cayó tendido en la cancha con notables muestras de dolor por el golpe sin intención que recibió en la cara por parte de Dany Rosero. ¿Qué le pasó?

Millonarios confirmó el 20 de abril que Radamel Falcao sufrió una fractura en el

arco cigomático y, a pesar de que se confirmó que no debe ser operado, tendría al menos tres semanas de incapacidad. Ante esta situación, llegó un mensaje de Hugo Rodallega.

La respuesta de Falcao a Rodallega por hablar de su lesión

Rodallega le mando a un mensaje a Falcao por su lesión. (Foto: Vizzor Image)

Rodallega se enteró de la nueva lesión de Falcao y no dudó en publicar una foto con ‘El Tigre’ como historia en Instagram y le dedicó las siguientes palabras: “Te levantarás como siempre lo has hecho, goleador. Leyenda, sé fuerte”. El delantero de Millonarios no dudó en responderle al capitán de Independiente Santa Fe con dos palabras: “Gracias, amigo”.

Falcao le responde a Rodallega. (Foto: Instagram / @falcao)

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¿Quién lleva más goles en la Liga Colombiana I-2026, Radamel Falcao o Hugo Rodallega?

Hasta la fecha 18 de la Liga Colombiana I-2026, Hugo Rodallega lleva cinco goles y 1.405 minutos en 17 partidos en los que ha visto acción. Promedia un gol cada 281 minutos. Por su parte, Radamel Falcao García registra una anotación y 227 minnutos en siete partidos con Millonarios.

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