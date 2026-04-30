Nadie lo esperaba en el FPC: El mensaje de Falcao al jugador del América de Cali que lo lesionó

Una vez más, Radamel Falcao García pasó a estar en la lista de lesionados de la Liga Colombiana. Y cuando todos pensaban que había sido una jugada fortuita con Dany Rosero, ‘El Tigre’ sorprendió a todo el fútbol profesional colombiano con el mensaje al jugador del América de Cali que lo lesionó.

Falcao saltó a cabecear un balón en el partido del 19 de abril y llegó primero a la pelota con la poca fortuna que Rosero terminó golpeándole el rostro. ¿El resultado de la jugada? El delantero de Millonarios no pudo jugar el segundo tiempo ante América y tuvo que ser trasladado en ambulancia a un centro médico.

Millonarios confirmó el 20 de abril que Radamel Falcao sufrió una fractura en el

arco cigomático y se espera al menos tres semanas de recuperación desde esa fecha. “Es darle mucha fuerza, como se lo dije en la cancha que me disculpara, son momentos, nunca lo imaginé. Espero se recupere rápido. Desde acá mil disculpas y espero que no sea grave”, dijo Dany Rosero sobre lo sucedido con ‘El Tigre’ y, ahora… ¿Era momento de que el atacante le respondiera?

Falcao y un mensaje al jugador del América que lo lesionó

El golpe que lesionó a Radamel Falcao. (Foto: X / @WinSportsTV)

Luego de confirmarle a ‘Deportes RCN’ que sufrió una triple fractura en la cara, Falcao sorpendió a todo el fútbol de Colombia con un mensaje claro para Rosero. “Hay cosas que se salen del control, quizá va el cabezazo un poco imprudente porque ya había cabeceado, pero son cosas que a veces uno no encuentra explicación y que uno no entiende. Toca confiar en Dios y en la voluntad de él y que seguramente por algo será. De todas maneras, trato de estar ahí con el equipo apoyando y ojalá que pueda estar al 100 por ciento muy pronto porque la verdad no la paso bien cuando vengo a ver el equipo estando en la tribuna“.

¿Hasta cuándo tiene contrato Radamel Falcao en Millonarios?

Con la gran posibilidad de que Millonarios no clasifique a los Playoffs de la Liga Colombiana I-2026 y con tres partidos por jugar en Copa Sudamericana, Falcao puede no volver a jugar con el equipo ‘Embajador’, ya que sigue en recuperación, y termina contrato el 30 de junio de 2026.

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