Alberto Gamero habría aceptado oferta de club de Liga BetPlay

Pasaron varias semanas desde su salida del Deportivo Cali y tras rumores, Alberto Gamero habría elegido su siguiente club. El entrenador colombiano habría aceptado volver a la Liga BetPlay.

Según medios locales, Alberto Gamero habría arreglado su llegada a Independiente Santa Fe en reemplazo de Pablo Repetto. Aunque la salida del uruguayo aún no está definida, ya que hay una condición.

Repetto será despedido si es que el club no logra meterse a los play offs de la Liga BetPlay, si no lo logra, su contrato será terminado y Gamero será el sucesor del ex Liga de Quito, Nacional de Uruguay entre otros.

Opciones no le faltan a Alberto Gamero, desde su salida del Deportivo Cali, ha sonado para Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Millonarios así como clubes del extranjero de Ecuador y Perú.

Independiente Santa fe cierra la fase regular contra Internacional de Bogotá de locales, una victoria lo asegura entre los 8 mejores, sin embargo si no ganan tendrá que esperar un tropiezo del Deportivo Cali para no quedarse fuera.

Los números de Gamero con Deportivo Cali

Con el Cali, Gamero dirigió en un total de 28 partidos entre todas las competencias. El entrenador colombiano alcanzó 8 victorias, 9 empates y 11 derrotas. Estos números dinamitaron un proceso que no pudo llegar a más y dejaron al DT sin trabajo.

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Pablo Repetto – Independiente Santa Fe.

En resumen