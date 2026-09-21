El pacto de Millonarios con Dimayor para que Cuadrado juegue el partido contra el Nacional de James

¡Lo lograron en el escritorio! Lo que dio Millonarios para que Dimayor habilitara a Cuadrado para el partido contra el Nacional de James. ¡Entérate del pacto!

Metieron presión y les funcionó… Millonarios presentó a Juan Guillermo Cuadrado como la incorporación estrella para el segundo semestre del fútbol de Colombia en 2026, pero el volante llegó con dos fechas de sanción. Esto llevó a que el equipo ‘Embajador’ hiciera un pacto con Dimayor para que habilitara al ‘Panita’ para el partido contra el Atlético Nacional de James Rodríguez.

A los hechos… Cuadrado fue expulsado con tarjeta roja directa por decirle algo al árbitro Ivano Pezzuto en la derrota 1-0 del Pisa con Torino el 25 de septiembre de 2025 por la segunda ronda de la Copa Italia. Al jugador colombiano le dieron dos fechas y, según el artículo 12 del Reglamento del Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, esta sanción se traslada a la nueva asociación en la que estará inscrito el jugador.

Dicho esto, Juan Guillermo Cuadrado, al pasar a ser parte del fútbol profesional colombiano, tiene que pagar dos fechas de sanción. Esto no le iba a permitir que jugara en el partido Atlético Nacional vs. Millonarios del jueves 24 de septiembre a las 7:30 P.M, pero ‘Millos’ metió presión e hizo un sacrificio para poder tenerlo disponible. ¿Cuál fue?

Lo que dio Millonarios para que Cuadrado juegue el partido contra Atlético Nacional

Cuadrado ya sabe si jugará o no contra Nacional. (Foto: Dimayor y Getty)

Según reveló el periodista Juan Felipe Cadavid en el programa ‘La FM Más Fútbol’, Dimayor le dio el sí a Millonarios para habilitar a Juan Guillermo Cuadrado en vísperas del duelo contra James Rodríguez y Atlético Nacional. ¿El motivo? Millonarios hizo el pacto con Dimayor para que ‘El Panita’ pague su sanción con dos partidos de Copa Colombia. De esta manera, Cuadrado quedó habilitado para debutar en la Liga Colombiana II-2026.

Juan Guillermo Cuadrado pagará la sanción pendiente en estos partidos de Millonarios

Cuando Millonarios enfrente al Barranquilla FC el sábado 3 de octubre a las 6:10 P.M. a partido único por los octavos de final de la Copa Colombia. Juan Guillermo Cuadrado cumplirá la primera de las dos fechas de sanción que trae del Pisa. El partido de suspensión que le quedaría lo pagaría en el partido de ida por los cuartos de final de Copa si ‘Millos’ clasifica. En caso contrario, se terminará de pagar la sanción en la Copa Colombia 2027.

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