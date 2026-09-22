WIN Sports tiene grandes chances de quedarse con el fútbol colombiano, después de que se revelara un gran problema con la oferta que aceptó la DIMAYOR.

La DIMAYOR sigue en el ojo del huracán después de que los equipos del fútbol profesional colombiano aceptarán una oferta de 90 millones de dólares para cambiar a WIN Sports. Sin embargo, ahora se revela un nuevo problema con esa propuesta millonaria.

De acuerdo a la información de Alejandro Pino, editor de Publimetro, revela que no todo es color de rosa con la oferta de 90 millones de Go Sports y Mauricio Correa. Son varios los problemas que tendría esta propuesta que hoy pone dudas en la DIMAYOR.

No están ni Paramount + ni Disney + por detrás

Muchos directivos habían revelado que tras esta propuesta millonaria habían dos grandes plataformas como Paramount+ o Disney+ para transmitir el campeonato colombiano, pero esto no es así. No hay una sola marca en este tratado, de acuerdo a Alejandro Pino.

Según Pino, el problema radica en que la oferta aprobada por los equipos de la DIMAYOR no tiene una productora para armar la transmisión del campeonato, y esto implicaría un problema para todos los clubes.

Juan Guillermo Cuadrado regresó a Millonarios para esta temporada. (Foto: GettyImages)

¿WIN Sports no igualaría la oferta?

Se ha revelado en varios medios colombianos y también confirma Alejandro Pino que WIN Sports solo haría una oferta de hasta 73 millones de dólares al año, por lo cual, estaría lejos de igualar la oferta de 90 millones. En caso de pasar esto, la DIMAYOR se iría con la otra propuesta.

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Las próximas semanas son claves para que se decida por dónde se verá el fútbol colombiano en los siguientes años. WIN Sports tiene hasta noviembre para igualar la oferta. Son horas decisivas entre los equipos y las televisoras para decidir el futuro.

Abecé de los derechos de TV del FPC:

– No hay Disney, Netflix, DZN, Paramount, etc

– Dimayor aceptó oferta de US$90 millones de una empresa de papel. Sólo pueden asegurar 50. No tiene una sola cámara.

– WIN tiene hasta noviembre para hacer su contraofertahttps://t.co/5vsmurwpU0 — Alejandro Pino Calad (@PinoCalad) September 22, 2026

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En síntesis:

Alejandro Pino reveló que Go Sports y Mauricio Correa carecen de productora de TV.

reveló que Go Sports y Mauricio Correa carecen de productora de TV. Disney+ y Paramount+ no respaldan la propuesta aprobada por clubes en la DIMAYOR .

no respaldan la propuesta aprobada por clubes en la . WIN Sports ofrecería un máximo de 73 millones de dólares para renovar derechos.