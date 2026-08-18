Bombazo: LigaPro y FEF alistan nuevo torneo en Ecuador ¿quiénes jugarían?

LigaPro y FEF tendrían renuniones para analizar la posibilidad de la creación de un nuevo torneo dentro de la primera división.

En los últimas trascendió que iban a haber algunas reuniones entre Francisco Egas y Miguel Ángel Loor, y ahora se revela uno de los motivos. Entre FEF y LigaPro estarían analizando la creación de un nuevo torneo en el fútbol ecuatoriano.

Según Juan Francisco Rueda, la Copa de la Liga podría ser el nuevo torneo a disputarse en Ecuador. La propuesta está recién en sus etapas iniciales y se reunirán para definir formatos, comercialización y clubes participantes.

Se conoce que la idea es que los campeones nacionales estén presentes, es decir El Nacional y Deportivo Quito también participarían de este torneo aunque se encuentran en Serie B y Segunda Categoría respectivamente.

Queda definir también su viabilidad según el calendario en un año en que los clubes tienen ya LigaPro, Copa Ecuador y ocho equipos usualmente tienen competencia en Libertadores y Sudamericana.

Para muchos, este torneo tiene como objetivo congregar a los equipos más populares para generar aún más ingresos, y esperan que genere en auspiciantes y derechos de TV.

🧑‍🍳 🏆🇪🇨 ¡SE ESTÁ COCINANDO LA CREACIÓN DE LA COPA DE LA LIGA!@juanfranrueda_ cuenta todos los detalles de esta tercera reunión que tendrán Francisco Egas y Miguel Ángel Loor. pic.twitter.com/EVUF2BCfHh — DeUnaSF (@DeUnaSF) August 18, 2026

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¿Qué equipos participarían en la Copa de la Liga?

La Copa de la Liga incluiría a Liga de Quito, Barcelona, Emelec, El Nacional, Deportivo Cuenca, Independiente del Valle, Delfín SC, Aucas, Olmedo, Deportivo Quito y El Nacional.

En resumen