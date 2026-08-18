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Bombazo: LigaPro y FEF alistan nuevo torneo en Ecuador ¿quiénes jugarían?

LigaPro y FEF tendrían renuniones para analizar la posibilidad de la creación de un nuevo torneo dentro de la primera división.

Sorpresa: Se viene un nuevo torneo en la primera división del fútbol ecuatoriano
Sorpresa: Se viene un nuevo torneo en la primera división del fútbol ecuatoriano

En los últimas trascendió que iban a haber algunas reuniones entre Francisco Egas y Miguel Ángel Loor, y ahora se revela uno de los motivos. Entre FEF y LigaPro estarían analizando la creación de un nuevo torneo en el fútbol ecuatoriano.

Según Juan Francisco Rueda, la Copa de la Liga podría ser el nuevo torneo a disputarse en Ecuador. La propuesta está recién en sus etapas iniciales y se reunirán para definir formatos, comercialización y clubes participantes.

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Se conoce que la idea es que los campeones nacionales estén presentes, es decir El Nacional y Deportivo Quito también participarían de este torneo aunque se encuentran en Serie B y Segunda Categoría respectivamente.

Queda definir también su viabilidad según el calendario en un año en que los clubes tienen ya LigaPro, Copa Ecuador y ocho equipos usualmente tienen competencia en Libertadores y Sudamericana.

Para muchos, este torneo tiene como objetivo congregar a los equipos más populares para generar aún más ingresos, y esperan que genere en auspiciantes y derechos de TV.

¿Qué equipos participarían en la Copa de la Liga?

La Copa de la Liga incluiría a Liga de Quito, Barcelona, Emelec, El Nacional, Deportivo Cuenca, Independiente del Valle, Delfín SC, Aucas, Olmedo, Deportivo Quito y El Nacional.

En resumen

  • La LigaPro y la FEF trabajan en la organización de un nuevo torneo en el fútbol ecuatoriano para ampliar el calendario competitivo en esta temporada 2026.
  • La competencia proyecta incluir a clubes de Serie A, Serie B y Segunda Categoría, buscando descentralizar el deporte y dinamizar la actividad futbolística en todo el país.
  • La oficialización de este certamen apunta a generar mayores ingresos por derechos de televisión y dar mayor rodaje competitivo a las plantillas profesionales.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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