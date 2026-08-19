El DT de LigaPro que suena para la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador sigue buscando un nuevo entrenador y ahora candidatizan a un DT que se encuentra en LigaPro.

En medio de las dudas de quién será el siguiente entrenador de la Selección de Ecuador, desde los medios ponen en debate sobre si un DT de LigaPro debería ser considerado para el cargo.

Joaquín Papa es el nuevo nombre que desde la prensa e hinchas sugieren para la Selección de Ecuador, esto ante su gran presente en Independiente del Valle, dónde es líder absoluto del torneo y sigue en cómoda marcha en Copa Libertadores.

Joaquín Papa llegó al fútbol ecuatoriano este 2026, ya se aseguró la Supercopa Ecuador y la LigaPro (salvo un milagro), en su natal Uruguay ganó el torneo Apertura con Liverpool.

Las opciones principales siguen siendo Marcelo Gallardo, Luis Zubeldía y Roberto Martínez aunque si el argentino baja sus pretensiones, el ex River Plate será el DT de Ecuador para las Eliminatorias 2030.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

Joaquín Papa – Liverpool. Foto: Getty

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En resumen